6 сентября, 02:54

На Сахалине ликвидировали последствия подтоплений более 850 га сельхозугодий

Как сообщила министр сельского хозяйства и торговли области Инна Павленко, этого удалось добиться во многом благодаря проводимым в регионе мелиоративным мероприятиям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди на Сахалине стали причиной подтопления более 850 га сельскохозяйственных угодий. Благодаря своевременным работам вода на полях сходит быстрыми темпами, сообщила журналистам министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

"Мониторинг состояния более 850 га сельскохозяйственных угодий, подверженных подтоплению в результате прошедшего циклона, показывает, что избыточная влага сошла с полей хорошими темпами", - рассказала Павленко.

По информации министра, переувлажненные участки все еще имеются, но уже не на больших площадях. "Во многом положительная динамика обеспечена за счет проводимых в регионе мелиоративных мероприятий, включая культуртехнические и противопаводковые. В рамках отраслевой госпрограммы Сахминсельхозторг просубсидировал землепользователям выполненные работы на площади, превышающей 5 тыс. га. Более половины всех работ выполнены за предыдущие четыре года", - рассказала Павленко.

В ночь на 1 сентября в Сахалинскую область пришел циклон с сильными дождями. Из-за повсеместных подтоплений некоторые дороги оказались размыты, пострадали жители частных секторов, помещения многих организаций. В регионе 1 сентября отменили все школьные линейки, празднование Дня города в Южно-Сахалинске перенесли на неопределенную дату. На юге Сахалина до сих пор ведутся работы по ликвидации последствий циклона, населению бесплатно выдаются строительные материалы для восстановления их частных домов, оказывается материальная поддержка. 

Теги:
РоссияСахалинская область
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