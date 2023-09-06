На Сахалине ликвидировали последствия подтоплений более 850 га сельхозугодий

Как сообщила министр сельского хозяйства и торговли области Инна Павленко, этого удалось добиться во многом благодаря проводимым в регионе мелиоративным мероприятиям

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сильные дожди на Сахалине стали причиной подтопления более 850 га сельскохозяйственных угодий. Благодаря своевременным работам вода на полях сходит быстрыми темпами, сообщила журналистам министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

"Мониторинг состояния более 850 га сельскохозяйственных угодий, подверженных подтоплению в результате прошедшего циклона, показывает, что избыточная влага сошла с полей хорошими темпами", - рассказала Павленко.

По информации министра, переувлажненные участки все еще имеются, но уже не на больших площадях. "Во многом положительная динамика обеспечена за счет проводимых в регионе мелиоративных мероприятий, включая культуртехнические и противопаводковые. В рамках отраслевой госпрограммы Сахминсельхозторг просубсидировал землепользователям выполненные работы на площади, превышающей 5 тыс. га. Более половины всех работ выполнены за предыдущие четыре года", - рассказала Павленко.

В ночь на 1 сентября в Сахалинскую область пришел циклон с сильными дождями. Из-за повсеместных подтоплений некоторые дороги оказались размыты, пострадали жители частных секторов, помещения многих организаций. В регионе 1 сентября отменили все школьные линейки, празднование Дня города в Южно-Сахалинске перенесли на неопределенную дату. На юге Сахалина до сих пор ведутся работы по ликвидации последствий циклона, населению бесплатно выдаются строительные материалы для восстановления их частных домов, оказывается материальная поддержка.