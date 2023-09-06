В Свердловской области в 2023 году к телемедицинской сети подключили более 500 ФАПов

Как сообщили в региональном Минздраве, телемедицинскую помощь в области оказывают по более 40 нозологиям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Свердловской области продолжают внедрение системы телемедицины в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах) на отдаленных территориях региона. В 2023 году к телемедицинской сети подключили более 500 ФАПов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Особое внимание уделяется организации оказания телемедицинской помощи на отдаленных территориях области. В 2023 году к ведомственной телемедицинской сети подключено уже 509 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время телемедицинские технологии широко используются в регионе и включают более 40 нозологий. В частности, акушерство и гинекология, аллергология-иммунология, гастроэнтерология, инфекционные болезни, кардиология, лучевая диагностика, неврология, нейрохирургия, онкология, травматология, хирургия и другие.

По данным ведомства, медицинские организации Свердловской области имеют одни из лучших показателей в стране по обеспеченности телемедицинскими видеотерминалами: 694 видеотерминала на 588 площадках учреждений здравоохранения региона.