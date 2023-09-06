В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 20 градусов

Атмосферное давление в столице составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается 18-20 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 6 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17 - плюс 22 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.