6 сентября, 03:01

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 20 градусов

Атмосферное давление в столице составит 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице ожидается 18-20 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 6 градусов. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 17 - плюс 22 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация