Находке утвердили присвоение звания "Город трудовой доблести"

Как сообщили в городской администрации, это позволяет сохранить память о заслугах и героизме местных жителей в годы Великой Отечественной войны

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Присвоение приморскому городу Находка звания "Город трудовой доблести" позволяет сохранить память о заслугах и героизме местных жителей в годы Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"По итогам заседания оргкомитета "Победа", которое прошло вчера, президент [РФ Владимир Путин] утвердил присвоение Находке звания "Город трудовой доблести". Это произошло благодаря признанию заслуг жителей непосредственно Находки и поселка, который в то время назывался Тафуин, впоследствии он стал поселком Южно-Морской (ныне входит в один из микрорайонов Находки), где располагался рыбокомбинат "Тафуин". В годы войны предприятие отправило огромное количество рыбных консервов и денежных средств на фронт. Присвоение звания сохраняет память о заслугах работников рыбокомбината "Тафуин", других предприятий Находки, героизме работников и всех горожан, помогавших приблизить победу", - рассказали в пресс-службе.

В департаменте внутренней политики региона добавили, что известны документально подтвержденные факты трудового героизма жителей и трудовых коллективов Находки в период 1941-1945 годов. "Это, к примеру, протокол и постановление Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов и Наркомата рыбной промышленности от 13 июля 1942 года о вручении местному рыбному комбинату "Тафуин" переходящего красного знамени Государственного комитета обороны. Кроме того, есть указ президиума Верховного совета СССР от 23 августа 1943 года "О награждении орденами и медалями работников рыбной промышленности", в котором содержатся сведения о награждении работников рыбокомбината "Тафуин", рыболовецкого колхоза "Находка" государственными наградами за образцовое выполнение заданий правительства СССР по снабжению Красной армии, правительственные телеграммы в адрес Иосифа Сталина о пожертвованиях жителей и работников предприятий Находки в фонд обороны и ответные приветственные телеграммы, публикации в газете "Правда" за 1942-1943 годы, свидетельствующие о трудовом героизме трудящихся рыбопромышленных предприятий города Находка", - добавили в департаменте.

Там отметили, что эти документы свидетельствуют о массовом трудовом героизме работников предприятий Находки, обеспечивших бесперебойное производство и поставки для фронта и тыла рыбной продукции, собравших значительные средства для обороны страны.