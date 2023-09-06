Вуз Тюмени на форуме TNF представит шесть стартапов

В частности, среди них комбинированный превентор для проведения ремонтных работ в нефтяных и газовых скважинах

ТЮМЕНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Студенты Тюменского индустриального университета (ТИУ) представят шесть стартапов на площадке Промышленно-энергетического форума TNF. Среди них система автоматического управления электроприводами нефтегазового комплекса на основе цифровых двойников и высокоскоростные отечественные 3D-принтеры, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"На данный момент шесть студенческих стартап-проектов акселерационной программы "Технохаб" заинтересовали крупных представителей отечественной нефтегазовой промышленности: <…> система автоматического управления электроприводами нефтегазового комплекса на основе цифровых двойников; комплексная технология ограничения водопритоков с использованием осадкообразующих составов и синтетической тампонажной смолы; <…> разработка высокоскоростных отечественных 3D-принтеров, который уже купила крупная нефтяная компания", - сообщили в вузе.

Среди проектов, которые вуз представит на выставке, также комбинированный превентор для проведения ремонтных работ в нефтяных и газовых скважинах, технология автоматизации литолого-фациального анализа и другие. В этом году экспозиция стенда ТИУ на Промышленно-энергетическом форуме посвящена 75-летию тюменской геологии, добавили в вузе.

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум пройдет с 18 по 21 сентября в Тюмени. В прошлом году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, приняли участие 60 компаний. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.