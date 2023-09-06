Экипаж катамарана, потерпевшего крушение у берегов Австралии из-за акул, не пострадал

Однако катамаран, на котором они шли, пришлось оставить в океане

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Двое российских путешественников из Томска и Новосибирска, члены международной кругосветной экспедиции "По пути русских кругосветных мореплавателей" не пострадали в результате нападения акул у берегов Австралии. Однако катамаран, на котором они шли, пришлось оставить в океане, сообщила ТАСС пресс-секретарь экспедиции Анна Косихина.

Ранее сотрудники Австралийского управления безопасности на море спасли двух россиян и гражданина Франции в Коралловом море, их катамаран начал тонуть из-за нападения акул. Экипаж катамарана совершал кругосветное путешествие в рамках международного проекта томского отделения РГО.

"К сожалению, связь сейчас ограничена, поэтому побольше пообщаться с командой не удается. Физически чувствуют себя хорошо, благо, что спаслись. Моральное состояние, конечно, сложное. <…> Вовремя подали сигнал SOS, им удалось спастись и не пострадать. Но, к сожалению, катамаран пришлось оставить в океане по приказу капитана спасательного корабля", - рассказала Косихина.

Эвакуировать судно не удалось из-за того, что на спасательном корабле не было специальных приборов для погрузки катамарана на борт. Экипаж смог только загрузить все личные вещи.

В Telegram-канале экспедиции уточняется, что первая атака акул куки-каттеров произошла 4 сентября, тогда повреждения получил задний левый баллон катамарана. В результате он полностью погрузился под воду. В аварийном состоянии путешественники продержались около суток, им удалось пройти примерно 100 миль. Вечером 5 сентября на судно вновь напали акулы и прокусили правый баллон. Катамаран потерял равновесие и начал тонуть. Экипаж подал сигнал SOS.

После того, как экипаж доставят на сушу, будет решаться дальнейшая судьба экспедиции.

О путешествии

Станислав Березкин (Новосибирск) и Евгений Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой Русского географического общества (РГО), 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн, Федор Литке и Фаддей Беллинсгаузен. Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль.

Это уже второе крушение в истории экспедиции. Первое произошло 28 февраля - путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали другое, но при этом похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран. Новое судно безвозмездно предоставила компания Tion.