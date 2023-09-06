Сенатор просит Минпросвещения предусмотреть выплату подъемных учителям по месту жительства

Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает, что таким образом получится разрешить проблему дефицита кадров при реализации программы "Земский учитель"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова направила обращение министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой рассмотреть возможность подготовки новых методических рекомендаций, которые позволили бы выплачивать молодым учителям подъемные средства при устройстве на работу по месту жительства.

"Прошу вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть вопрос о подготовке Министерством просвещения Российской Федерации новых методических рекомендаций, допускающих возможность получения подъемных выплат молодыми учителями после завершения ими обучения при трудоустройстве в образовательную организацию по месту жительства", - говорится в тексте обращения, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Рукавишникова напомнила, что с 2020 года в России реализуются программа "Земский учитель", по которой педагоги, готовые переехать работать в села и малые города, вправе получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей (двух миллионов в Дальневосточном федеральном округе). По ее словам, программа позволяет заполнить вакансии в отдаленных муниципалитетах, испытывающих острый дефицит педагогических кадров, однако анализ практики реализации этой программы выявил необходимость ее совершенствования.

Сенатор пояснила, что правила предоставления субсидий из федерального бюджета в регионы на компенсационные выплаты учителям определяют ряд требований к претендентам на их получение, а остальные условия регулируются региональными нормативными актами. Минпросвещения РФ разработало методические рекомендации для регионов с примерными актами по выплате подъемных учителям, переехавшим в села и города с населением до 50 тыс. человек. "В региональных положениях рекомендуется, в частности, предусматривать, что к участию в конкурсе не допускаются претенденты, в заявках которых место планируемого переезда будет соответствовать муниципальному образованию, в котором претендент проживает или работает в настоящее время, или если место его планируемого переезда находится на расстоянии менее 200 км от места его проживания или работы", - отметила Рукавишникова.

Она подчеркнула, что регионы ориентируются на методические рекомендации Минпросвещения и во многом воспроизводят их положения. В результате такое правовое регулирование не позволяет молодым учителям после получения образования претендовать на подъемную выплату при трудоустройстве в родном населенном пункте, даже если тот испытывает острую нехватку педагогических кадров. "Для получения данной выплаты они вынуждены селиться вдали от своих семей в малознакомых населенных пунктах, в то время как их кадровый потенциал может быть крайне востребован непосредственно по месту жительства", - обратила внимание парламентарий.

Рукавишникова также отметила, что в аналогичных программах "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрен иной подход, который позволяет по решению уполномоченного регионального органа выплачивать подъемные молодым медикам при трудоустройстве в медицинскую организацию, расположенную в месте их проживания. "С учетом текущей ситуации и в условиях растущего дефицита кадров при реализации программы "Земский учитель", как представляется, целесообразно использовать аналогичный подход", - считает первый зампред комитета СФ.