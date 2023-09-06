Большинство опрошенных россиян летом продолжали читать новости в отпуске

Респонденты отметили, что самой интересной темой для них была политика в России и мире

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян летом читали новости даже в отпуске, выяснили в Rambler&Co. В этот период большинство граждан сильнее всего интересовала политика в России и мире, говорится в исследовании медиахолдинга, с которым ознакомился ТАСС.

Так, 80% от общего числа опрошенных читали новости, даже находясь в отпуске, при этом из них более половины (47%) - с такой же регулярностью, как и обычно. Лишь 16% россиян ни при каких условиях не следили за сюжетами.

Политика в России и мире волновала больше всего россиян летом 2023 года, интерес к ней отметили 70% респондентов. Остальные темы - путешествия, новости города, образ жизни, ЗОЖ и экология, технологии, а также забавные происшествия - набрали менее 5% в отдельности. Как уточняется в результатах исследования, политика волнует людей и в другие сезоны.

Те, кто следит за онлайн-СМИ постоянно, объяснили это желанием быть в курсе событий, так ответили более половины граждан. Еще 35% признались, что чтение новостей уже вошло в привычку, а 11% строят планы, исходя из мировой повестки.

Среди тех 20% респондентов, которые делали перерыв на чтение новостей в отпуске, почти две трети (66%) просто хотели отдохнуть от них. Только у 24% не хватало времени на новости, у 11% в поездках случались проблемы с доступом к интернету. "А 2% уверены, что ничего не пропускают, так как летом происходит меньше событий", - добавили аналитики.

Опрос проводился с 24 августа по 4 сентября 2023 года среди более чем 303 тыс. пользователей интернета.