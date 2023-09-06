Медучреждения Коми планируют завершить переход на электронные медкарты к 2030 году

Как сообщил глава республики Владимир Уйба, к 2030 году необходимо закончить оцифровку местных клиник, амбулаторных карт и историй болезней пациентов

ТАСС, 6 сентября. Медицинские учреждения Республики Коми завершат переход на электронную медицинскую документацию к 2030 году. Крупные республиканские медучреждения намерены это выполнить к 2025 году, сообщил ТАСС глава республики Владимир Уйба на V Форуме социальных инноваций регионов.

"Мы следуем за флагманами, находимся в тесном контакте с Москвой. Инновации в основном связаны с информационными технологиями, это перевод медицины в единый цифровой контур. К 2025 году мы должны оцифровать наши республиканские основные клиники и к 2030 году закончить оцифровку", - рассказал ТАСС руководитель республики.

Помимо оцифровки амбулаторных карт и историй болезней пациентов, внедрения искусственного интеллекта, в регионе активно модернизируют первичное звено здравоохранения. Только в 2023 году будет создано 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов, сказал глава региона.

"Все инновационные проекты, которые есть в России, мы активно подхватываем и у себя в республике внедряем. В сфере культуры мы являемся лидерами по созданию модельных библиотек, у нас наибольшее их количество на душу населения в стране. Мы лидеры по введению новых платформ в образовании, создании ИТ-кубов, кванториумов. Практически все крупные города республики имеют кванториумы, и даже есть передвижной кванториум, который разъезжает по населенным пунктам", - добавил глава региона.

Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве 5-8 сентября. Особое внимание уделено вопросам здоровьесбережения, развития социальной инфраструктуры, социального развития сельских территорий, роли молодежи в социальном развитии и роли традиционных нравственных ценностей в формировании счастливого общества, вопросам поддержки участников специальной военной операции и их семей.