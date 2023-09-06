В Москве в районе Солнцево по программе реновации построят три корпуса

Как сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, их планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство трех жилых корпусов по программе реновации начали в московском районе Солнцево. Дом возводят по адресу Боровский проезд, земельный участок 1.5, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"В настоящее время ведется устройство шпунтового ограждения, разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - отметил Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении.

Уточняется, что три корпуса переменной этажности объединит одноуровневая подземная автостоянка. Входные группы оформят витражным остеклением.

В доме будет 357 квартир. Восемь квартир оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Первые этажи сделают нежилыми, в помещениях разместятся социальные, коммерческие и культурные объекты. В вестибюле жилой части расположат лифтовой холл, комнату для хранения колясок и велосипедов. Там же будут технические помещения, кладовая для уборочного инвентаря и зона почтовых ящиков.

В каждом корпусе установят по три современных лифта. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже сделают на одном уровне с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью будет препятствовать скольжению в любое время года. Территорию возле новостройки благоустроят и озеленят, предусмотрены площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха.

Всего в столичную программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживают около 1 млн человек.