В Алтайском крае снимут первый в России учебный фильм об агродронах

Над созданием фильма работают представители Алтайского государственного аграрного университета и Университета Национальной технологической инициативы 2035

БАРНАУЛ, 6 сентября. /ТАСС/. Съемки первого в России учебного фильма о сельхоздронах начались в Алтайском крае. Фильм создают с целью популяризации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в соответствии с поручением президента Владимира Путина по развитию беспилотных авиационных систем (БАС), сообщили ТАСС в пресс-службе Алтайского государственного аграрного университета.

"По 8 сентября в Алтайском крае проходят съемки учебного фильма о применении беспилотных авиационных систем (БАС) в сельском хозяйстве. Работу над первым в России учебным фильмом о сельхоздронах ведут Алтайский государственный аграрный университет и Университет Национальной технологической инициативы 2035", - сообщили в пресс-службе.

По словам проректора по научной и инновационной работе Алтайского ГАУ Евгения Попова, важной задачей является популяризация образования в области применения БАС. "Мы надеемся, что информационные ролики, которые мы готовим вместе с "Университетом 2035", станут дополнительным стимулом зарождения интереса к получению компетенций по управлению агродронами, прежде всего у студентов аграрных вузов", - процитировала пресс-служба Попова.

Учебный фильм представит собой ряд эпизодов, в ходе которых эксперты ответят на ключевые вопросы, связанные с применением БПЛА в сельском хозяйстве: от конструктивных особенностей дронов разных производителей, юридических основ их регистрации и использования до разбора конкретных технических приемов применения для сельхозработ. При этом создатели фильма отметили, что картина рассчитана на широкую аудиторию ввиду актуальности темы развития БПЛА.

По словам проректора по образованию "Университета 2035" Екатерины Любимовой, широкое распространение беспилотников в различных отраслях применения сказывается на необходимости увеличивать усилия государства по подготовке кадров. "В связи с этим можно говорить о развитии спроса на навыки в области применения БАС по экспоненте в ближайшие 10-15 лет. Уже сейчас перед вузами стоит задача готовить кадры под эти потребности", - сказала она.

В декабре 2022 года президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Стратегия включает в том числе стимулирование спроса на беспилотные авиасистемы отечественного производства и подготовку кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиасистем.