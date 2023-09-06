Собянин: детская больница Сперанского ежегодно принимает на лечение 40 тыс. пациентов

Мэр отметил, что в составе клиники работают такие уникальные для Москвы центры, как Ожоговый детский центр по лечению термической травмы, Центр неонатальной нефрологии и диализа и Центр аллергологии и иммунологии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников детской больницы имени Г. Н. Сперанского со 100-летним юбилеем создания, отметив, что в медучреждении ежегодно проходят лечение около 40 тыс. пациентов со всей России.

"В этом году детская больница имени Г. Н. Сперанского празднует 100-летний юбилей. Это один из ключевых детских стационаров Москвы, в котором больше 1,5 тыс. сотрудников. Ежегодно в больнице проходят лечение около 40 тысяч пациентов со всей России", - говорится в его Telegram-канале.

Мэр отметил, что в составе клиники работают уникальные для Москвы центры. Например, Ожоговый детский центр по лечению термической травмы, где помимо медицинской помощи оказывают еще и социально-психологическую помощь. А в Центре неонатальной нефрологии и диализа выхаживают новорожденных с почечной патологией. Также более 6 тыс. детей ежегодно получают помощь в Центре аллергологии и иммунологии.

"Поздравляю всех сотрудников с юбилеем и желаю успехов. Ваш профессионализм - залог здоровья наших детей", - заключил Собянин.