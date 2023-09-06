В приложении "Метро Москвы" появилась функция заморозки годового абонемента

Билет можно заморозить только один раз, для этого до конца действия билета должно быть не менее 30 дней

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Возможность заморозки годового абонемента на 14 дней появилась в приложении "Метро Москвы", сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В приложении "Метро Москвы" заработала заморозка годового абонемента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что опция доступна при привязки карты "Тройка" в приложении "Метро Москвы". Билет можно заморозить только один раз, для этого до конца действия билета должно быть не менее 30 дней. Продлить его действие нужно не позднее чем за 10 дней до конца его срока. Заморозка отменится, если во время ее действия совершить поездку по абонементу.