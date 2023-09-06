На Иркутской ГЭС за неделю дважды увеличат пропуск воды из-за роста уровня Байкала

Ситуация находится под контролем специалистов администрации Иркутска и МКУ "Безопасный город"

ИРКУТСК, 6 сентября. /ТАСС/. Сбросные расходы Иркутской ГЭС вновь будут увеличены в связи с ростом уровня воды в Байкале. Это произойдет поэтапно в течение недели, сообщила пресс-служба администрации Иркутска.

"7 сентября расход воды через иркутский гидроузел будет повышен до 3 300 куб. м в секунду, с 11 сентября - до 3 400. Такое решение принято в связи с подъемом уровня воды в озере Байкал. Ситуация находится под контролем специалистов администрации Иркутска и МКУ "Безопасный город". Проводится ежедневный мониторинг территорий, подверженных подтоплению", - говорится в сообщении мэрии.

Как сообщила пресс-служба Объединенного диспетчерского управления Сибири, к началу осенне-зимнего периода запасы воды в водохранилищах Ангаро-Енисейского каскада ГЭС будут на 11% больше среднемноголетних значений. "Из-за высоких запасов гидроресурсов и сохраняющейся повышенной приточности в конце сентября ожидается открытие холостых водосбросов на Братской, Усть-Илимской и Богучанской ГЭС", - говорится в сообщении энергетиков.

Объем пропуска воды для гидроэлектростанций Ангарского каскада устанавливает Енисейское бассейновое управление Росводресурсов. С 2 сентября до особого указания для Иркутской ГЭС - первой в этом каскаде - был установлен водорасход в объеме 3 200 ± 50 куб. м в секунду.

В 2023 году наблюдается повышенный приток воды в Байкал, из которого вытекает река Ангара. Растет и уровень воды в водохранилищах, расположенных на реке. Чтобы сдержать уровень Байкала и водохранилищ, приходится увеличивать пропуск воды на ГЭС. На Иркутской гидроэлектростанции это делали неоднократно в течение лета, сейчас вода частично уже пропускается вхолостую, то есть не через турбины. В нижнем бьефе Иркутской ГЭС подтопило участки в садоводствах.

С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде, однако, по словам ученых, во время большой воды экстремально высокие уровни рек и Байкала наблюдаются не каждый год.