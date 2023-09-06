Эксперты: запрос на стабильность в новых регионах стали особенностями кампании 2023 года

По словам политолога Александра Асафова, поведение избирателей, которые во время пандемии коронавируса, испытывали "политическую апатию", сменилось на "движение, сплочение"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Главными особенностями текущей избирательной кампании стали непредсказуемость, конкурентность, влияние специальной военной операции (СВО), запрос на стабильность и интерес со стороны избирателей, а также историческое участие новых регионов. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные эксперты и политологи.

Как считает политолог Александр Асафов, эта кампания уже стала яркой и интересной. "При объемности [кампании] много моментов, которые никак не могут предугадать даже эксперты. И с точки зрения внимания избирателей, и с точки зрения качества кандидатов эта кампания отличается от других", - сказал Асафов.

Он обратил внимание на то, что среди разных политических партий, выдвинувших своих кандидатов, значительно выросла прагматичность. "То есть меньше людей, которые выдвигаются для того, чтобы выдвигаться. Появляется практический, прагматический смысл", - пояснил Асафов. По его мнению, это заметно и по минимальному проценту отказов в регистрации кандидатов. "Это говорит о том, что у нас кампания очень конкурентная. Кандидаты подготовлены, и сами комиссии относятся к этому очень внимательно, поэтому процент отказов в регистрации крайне низок, на уровне 2%. Не помню, чтобы было такое", - сказал Асафов.

Он выделил СВО как электорально значимый фактор. "Мы видим, как это повлияло и на позиции кандидатов. В их числе Герои России и участники СВО", - напомнил эксперт.

По его словам, поведение избирателей, которые еще совсем недавно, во время пандемии коронавируса, испытывали "политическую апатию", сменилось на "движение, сплочение". "Мы видим, как люди демонстрируют консолидацию с пониманием задач государства, понимают, что голосование - это участие в жизни страны, поэтому декларируемая готовность участия в голосовании крайне высока, что говорит о политической сознательности россиян", - считает Асафов.

Запрос на стабильность

Директор Центра политического анализа Павел Данилин выразил похожее мнение.

"Мы видим консолидацию общества вокруг власти. И эта консолидация присутствует практически на всех уровнях избирательной кампании", - сказал Данилин. "Есть еще и запрос на стабильность, на минимальные перемены. Это тоже присутствует", - уточнил он.

По мнению эксперта, такое же отношение к власти сохранится и в следующей избирательной кампании - президентской. "Я полагаю, что так же, как и сейчас, мы увидим консолидацию общества вокруг президента. Поддержка лидера находится на высочайшем уровне, и это уже социологическая реальность. Я думаю, что эта поддержка сохранится и на следующий год", - считает Данилин.

По его словам, консолидация означает и поддержку тех решений и действий, которые власть проводит в жизнь. "Поддержка СВО, поддержка социально-экономических усилий, которые предпринимают правительство и президент, для того чтобы нивелировать оказываемое западными странами давление. Конечно же, это поддержка новых регионов, которые вошли в состав России. Четыре новых региона с миллионами новых граждан РФ", - сказал эксперт. По его мнению, это очень сильно влияет на текущую избирательную кампанию.

Исторические выборы

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате (ОП) РФ Александр Малькевич считает историческим событием проведение выборов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. "Выборы в новых регионах - это масштабнейший вызов и экзамен на гражданскую зрелость, потому что это первые выборы для них в российском правовом поле по российскому законодательству", - сказал Малькевич.

Он отметил, что кандидатами в депутаты заксобраний этих регионов выступили "потрясающие люди". "Я считаю, что во многом их появление в качестве коллег наших депутатов законодательных органов власти - это оздоровление, свежая кровь для нашей политической системы, потому что люди, которые такие испытания прошли и проходят во имя своей любви к нашей стране - это моральные авторитеты, высоты и вершины силы и духа, к которым надо стремиться", - убежден Малькевич.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые выборы пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Запланировано свыше четырех тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.