Цукерберг провел тренировку с бойцами UFC

В тренировке приняли участие новозеландец Исраэль Адесанья и австралиец Александр Волкановски

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг провел тренировку с действующими чемпионами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) новозеландцем Исраэлем Адесанья и австралийцем Александром Волкановски на специальном ринге, расположенном на плавучей барже.

Участники тренировочного поединка разместили совместную публикацию в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta). На видео демонстрируется, как Цукерберг, Адесанья и Волкановски оттачивают приемы смешанных единоборств под музыку из кинофильма "Миссия невыполнима" на плавучей платформе. "Летняя атмосфера", - подписали публикацию спарринг-партнеры.

Цукерберг уже проводил совместную тренировку с чемпионами UFC в рамках подготовки к поединку с американским бизнесменом Илоном Маском.

Ранее Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее, поэтому бизнесмен предложил выбрать местом поединка дом руководителя Meta. Сам Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту и признал, что "пора двигаться дальше". Маск написал в социальной сети X (ранее Twitter), что бизнесмены могут организовать поединок после возвращения Цукерберга из отпуска.

Владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X. Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима.