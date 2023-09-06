На Кавказе при поддержке Главархива Москвы пройдет приуроченная к велогонке фотовыставка

Выставка будет перемещаться из города в город вместе со спортсменами и охватит Грозный, Владикавказ, Нальчик, Черкесск, Домбай, Архыз и Майкоп

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичный главархив совместно с Федерацией велосипедного спорта России (ФВСР) с 6 по 16 сентября проведут фотовыставку, приуроченную к многодневной велогонке "Дружба народов Северного Кавказа". Экспозиция будет перемещаться вместе со спортсменами и охватит несколько городов Кавказа, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главархива.

"Главархив Москвы совместно с Федерацией велосипедного спорта России и ее архивом подготовили фотовыставку для жителей Северо-Кавказского федерального округа. Экспозиция приурочена к 31-й многодневной велогонке "Дружба народов Северного Кавказа" в статусе чемпионата России и всероссийских соревнований в многодневной гонке по велосипедному спорту на шоссе. История велогонки начинается в 1993 году, а велосипедный спорт России в этом году отмечает юбилейную дату - 140 лет", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что велогонка пройдет с 6 по 16 сентября на территории пяти регионов Северо-Кавказского федерального округа. Выставка будет перемещаться из города в город вместе со спортсменами и охватит Грозный, Владикавказ, Нальчик, Черкесск, Домбай, Архыз и Майкоп.

"Сегодня, а особенно в юбилейный год, важно помнить историю нашего спорта, знать ее. Тем более что история велоспорта многогранна и в ней большое количество героев. Нам также важно запускать новые масштабные проекты, которые захватывают и привлекают внимание не только профессионалов, но и любителей велоспорта и велодвижения, тем самым делая популярные спортивные мероприятия широкодоступными и интересными. Все это основа популяризации велокультуры и велоспорта в нашей стране. Это начало развития и укрепления традиций, которые уже существуют в нашем Отечестве", - процитировали в материале президента ФВСР Вячеслава Екимова.

Поясняется, что на выставке представлены фотографии начиная с 1930-х годов по настоящее время. Среди ранних фотографий можно найти снимок фотографа Якова Берлина, который снял, как дети одного из подмосковных селений приветствуют участников велопробега 1930-х годов. Некоторые фотографии посвящены моменту старта велосипедистов на различных соревнованиях. На одном из таких кадров можно увидеть только что стартовавших участников многодневной велогонки Москва - Минск - Москва в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького летом 1957 года. На многих снимках запечатлены эмоции спортсменов на пути к победе. Например, в экспозиции есть фото чемпиона II Спартакиады народов СССР, участника велокросса на дистанции 30 километров Анатолия Лукшина, который пробирается через воду, спустившись с велосипеда.