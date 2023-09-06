В Москве в поселении Вороновское построят очистные сооружения

Конструкции будут расположены вблизи поселка ЛМС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Очистные сооружения появятся в поселении Вороновское вблизи поселка ЛМС, площадь объекта составит 17 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Площадь объекта составит 17 тыс. кв. м. Для этих целей АО "Мосводоканал" будет предоставлен в аренду сроком на шесть лет участок площадью более 2 га", - привели в тексте слова председателя ведомства Анастасии Пятовой.

В пресс-службе добавили, что очистные сооружения будут расположены в поселении Вороновское вблизи поселка ЛМС. Их строительство позволит отказаться от транспортировки сточных вод поселка по аварийному трубопроводу, требующему реконструкции.