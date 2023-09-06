В Москве в районе Гольяново построят образовательный комплекс на 1,5 тыс. мест

Объект включен в адресную инвестиционную программу столицы и будет построен за счет средств городского бюджета

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Образовательный комплекс, включающий школу на 1,2 тыс. мест и детский сад на 250 мест, будет построен на улице Амурской на востоке Москвы, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"На земельном участке площадью 3,37 га планируется построить учебный комплекс, включающий школу на 1,2 тыс. мест и детский сад на 250 мест. Площадь объекта будет увеличена более чем на 2,8 тыс. кв. м - до 33,7 тыс. кв. м", - привели в тексте слова главы ведомства Анастасии Пятовой.

В пресс-службе уточнили, что образовательный комплекс будет располагаться по адресу Амурская улица, вл. 1.

Отмечается, что объект включен в адресную инвестиционную программу Москвы и будет построен за счет средств городского бюджета.