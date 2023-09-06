В студенческом общежитии Курчатовского института появился бесплатный городской Wi-Fi

Всего столичная сеть Wi-Fi охватывает более 170 общежитий 36 вузов на территории города

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 60 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету установили в студенческом общежитии Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Всего столичная сеть Wi-Fi охватывает более 170 общежитий 36 вузов на территории города, об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

"В преддверии нового учебного года более 60 точек доступа к бесплатному беспроводному интернету года установили в студенческом общежитии Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Благодаря этому учащиеся могут успешно готовиться к лекциям и семинарам, изучать дополнительные образовательные материалы, включая видеоматериалы, общаться с друзьями и близкими", - говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые бесплатный городской Wi-Fi появился в студенческих общежитиях столицы в 2015 году. Точки доступа устанавливают на основе заявок учебных заведений.

"Качественный интернет необходим для эффективного обучения и комфортной жизни. На сегодняшний день городская сеть Wi-Fi охватывает более 170 общежитий 36 столичных вузов, в которых установлено около 15 тыс. точек доступа. Скорость интернета там составляет не менее 10 мегабит в секунду, что позволяет студентам с комфортом проходить онлайн-курсы, общаться с преподавателями, а также работать с видеоматериалами. Только с начала этого года отмечено свыше 10 млн подключений к сети городского Wi-Fi в студенческих общежитиях", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта "Городской Wi-Fi" департамента информационных технологий Москвы Александра Харитонова.

В пресс-службе рассказали, что всего в Москве насчитывается более 24 тыс. точек доступа к городской сети Wi-Fi. Помимо студенческих общежитий, бесплатный беспроводной интернет доступен в парках, учреждениях культуры и спорта, на автовокзалах, а также на центральных улицах в пределах Садового и Третьего транспортного кольца.