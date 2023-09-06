6 сентября, 07:28,
обновлено 6 сентября, 07:52

На Троекуровском кладбище открыли памятник Юрию Шатунову

Софья Сандурская/ ТАСС

1/5

© Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС
© Оксана Арефьева/ ТАСС

Монумент изображает певца с микрофоном во время выступления

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Памятник бывшему солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, умершему в июне 2022 года, открыли на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Биография Юрия Шатунова

На церемонию пришли близкие, коллеги и поклонники артиста - сотни человек.

"Время течет быстротечно. Чуть больше года тому назад мы простились с замечательным артистом Юрием Шатуновым. Сегодня ему исполнилось бы 50 лет", - сказал ведущий церемонии.

Памятник открыла скульптор Виктория Тищенко. Он сделан из бронзы и находится на гранитном постаменте. Шатунов запечатлен в момент выступления на сцене с микрофоном. На памятнике написаны имя и фамилия артиста, обозначены годы его жизни и подпись - такой автограф он часто оставлял поклонникам. Памятник освятили. После этого к нему возложили цветы близкие и друзья, а затем поклонники. Люди принесли белые розы.

© Оксана Арефьева/ ТАСС

Тищенко рассказала ТАСС, что старалась передать добрую энергетику и простоту артиста, который один мог держать внимание всего зала. "Я знакома с творчеством Юры, но никогда не общалась с ним. Он излучает очень положительную энергию, очень приятный, весь светлый, добрый и народный какой-то. Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны. Я смотрела его концерт, он стоит с микрофоном, и больше в принципе ничего не нужно - ни подтанцовок, ничего. Он один стоит и один держит зал", - сказала скульптор.

Друг артиста, режиссер Александр Игудин, который снимал клипы Шатунова, отметил, что сегодня праздник у всех поклонников творчества певца. "Самое главное, что Юра сделал за свою прекрасную жизнь - он научил многомилионную аудиторию <...> любить жизнь, научил улыбаться, научил ко всем вопросам относиться легко. И дарил те эмоции, которые до сих пор живут в наших сердцах", - сказал режиссер, отметив, что скульптору удалось передать состояние души артиста. 

Теги:
РоссияШатунов, Юрий ВасильевичМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация