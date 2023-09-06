На Троекуровском кладбище открыли памятник Юрию Шатунову

Монумент изображает певца с микрофоном во время выступления

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Памятник бывшему солисту группы "Ласковый май" Юрию Шатунову, умершему в июне 2022 года, открыли на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На церемонию пришли близкие, коллеги и поклонники артиста - сотни человек.

"Время течет быстротечно. Чуть больше года тому назад мы простились с замечательным артистом Юрием Шатуновым. Сегодня ему исполнилось бы 50 лет", - сказал ведущий церемонии.

Памятник открыла скульптор Виктория Тищенко. Он сделан из бронзы и находится на гранитном постаменте. Шатунов запечатлен в момент выступления на сцене с микрофоном. На памятнике написаны имя и фамилия артиста, обозначены годы его жизни и подпись - такой автограф он часто оставлял поклонникам. Памятник освятили. После этого к нему возложили цветы близкие и друзья, а затем поклонники. Люди принесли белые розы.

© Оксана Арефьева/ ТАСС

Тищенко рассказала ТАСС, что старалась передать добрую энергетику и простоту артиста, который один мог держать внимание всего зала. "Я знакома с творчеством Юры, но никогда не общалась с ним. Он излучает очень положительную энергию, очень приятный, весь светлый, добрый и народный какой-то. Хотелось сделать именно такой простой, чистый и добрый, светлый памятник без лишних элементов, потому что они ему не нужны. Я смотрела его концерт, он стоит с микрофоном, и больше в принципе ничего не нужно - ни подтанцовок, ничего. Он один стоит и один держит зал", - сказала скульптор.

Друг артиста, режиссер Александр Игудин, который снимал клипы Шатунова, отметил, что сегодня праздник у всех поклонников творчества певца. "Самое главное, что Юра сделал за свою прекрасную жизнь - он научил многомилионную аудиторию <...> любить жизнь, научил улыбаться, научил ко всем вопросам относиться легко. И дарил те эмоции, которые до сих пор живут в наших сердцах", - сказал режиссер, отметив, что скульптору удалось передать состояние души артиста.