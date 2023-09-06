В Воронеже из больницы выписали женщину, госпитализированную из очага сибирской язвы

Заболевание у нее не подтвердилось

ВОРОНЕЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Медики Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 8 в Воронеже выписали женщину, которая была госпитализирована из очага сибирской язвы в поселке Красные Холмы. Заболевание у нее не подтвердилось, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"На данный момент в инфекционном центре при БСМП № 8 проходит лечение один пациент. Состояние мужчины врачи оценивают как стабильное с положительной динамикой. Лечение продолжается. Сестру заболевшего выписали в удовлетворительном состоянии, у нее диагноз не подтвердился", - говорится в сообщении.

В Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона Александра Гусева, который ввел на нем карантин. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменен.

В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин введен до 16 ноября: в радиусе семи километров от очага сибирской язвы запрещено посещение территории посторонними лицами, ввоз-вывоз животных, вывоз продуктов убоя животных и молока, заготовка и вывоз кормов, охота.