Минтруд предложил расширить на 144 позиции перечень организаций для альтернативной службы

Их общее число превысит 900

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минтруд России разработал проект приказа, в соответствии с которым в перечень организаций для альтернативной гражданской службы вносится еще 144 учреждения, таким образом, их общее число превысит 900. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Минтруд представил на общественное обсуждение проект приказа, который расширяет перечень организаций для прохождения альтернативной гражданской службы во время осеннего призыва 2023 года. Список дополняется учреждениями социальной сферы, здравоохранения, сельского хозяйства на основании предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сейчас нормативный документ содержит список из 149 профессий и 816 организаций, где могут работать альтернативнослужащие. После подписания проекта приказа перечень предприятий пополнится еще на 144 учреждения. Изменения в списки профессий, должностей не вносятся", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что такие списки формируются ежегодно. Сведения о численности россиян, в отношении которых было принято решение о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, предоставляет Министерство обороны РФ. На основании этого Роструд формирует план направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы и проводит подбор рабочих мест. По прибытии гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы работодатель заключает с ним трудовой договор.