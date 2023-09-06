В Москве концентрации загрязняющих веществ в воздухе в августе находились на низком уровне

Концентрации мелких взвешенных частиц РМ10 снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 40%, диоксида азота - на 20%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в воздухе Москвы находились на низком уровне в последний месяц лета, об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Август отличился дефицитом осадков, как и годом ранее. Но комфортная погода большую часть месяца, сменившая жару в самом его начале, благоприятно повлияла на качество атмосферного воздуха. Несмотря на отдельные периоды ослабления условий рассеивания, среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", - привели в материале слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Уточняется, что концентрации мелких взвешенных частиц РМ10 снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37%, взвешенных частиц РМ2,5 - на 40%, диоксида азота - на 20%. Как отметили в комплексе, положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ сохраняется в долгосрочной динамике.

В круглосуточном режиме функционируют 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в 2021 году в ближнем Подмосковье были установлены и введены в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.