Большинство опрошенных россиян поддерживают политику "поворота на Восток"

По данным опроса ВЦИОМ, 11% респондентов не поддерживают такую политику

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Большая часть (67%) опрошенных россиян поддерживают политику "поворота на Восток", свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"Политику "поворота на Восток", которая предполагает, что Россия в приоритетном порядке должна развивать отношения со странами Востока, а не Запада, поддерживают большинство россиян - 67%", - говорится в опросе.

Отмечается, что 11% респондентов не поддерживают такую политику, еще 15% признались в безразличии к этой теме.

По данным опроса, 65% россиян выразили мнение, что способствовать "повороту на Восток" может торгово-экономическое сотрудничество, а именно крупные инвестпрограммы, создание совместных предприятий, двусторонний выход производителей на новые рынки. Еще 36% высказались за туризм и взаимодействие между научными организациями, еще 32% - за академический обмен. Отмечается, что 21% респондентов говорили о развитии военного сотрудничества, еще по 20% назвали дипломатическое, политическое взаимодействие и проведение совместных крупных деловых и научных мероприятий, например, Восточного экономического форума.

Согласно результатам исследования, чаще всего с группой стран Дальнего и Ближнего Востока, а также Центральной Азии у россиян возникают позитивные ассоциации. Порядка 30% опрошенных сказали, что такое направление сотрудничества является, по их мнению, правильным, оно вызывает радость и положительные эмоции. Кроме того, 61% россиян считают, что культуры России и Востока в чем-то схожи, а в чем-то различаются. Каждый 5-й опрошенный полагает, что культуры различаются кардинально (23%), а каждый 10-й (11%) находит их схожими во многом.

"Акцент на важности выстраивания отношений с восточными государствами в публичном пространстве дал свои плоды как с точки зрения осведомленности россиян, так и с точки зрения их отношения к сотрудничеству со странами Дальнего и Ближнего Востока, а также Центральной Азии", - комментирует результаты опроса директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг Даниил Ермолаев.

Об опросе

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен в рамках спецпроекта с газетой "Коммерсант" 27 августа. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.