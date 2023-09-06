Более 1,5 млн человек посетили курсы и мастер-классы в "Технограде" на ВДНХ в Москве

Комплекс позволяет обучить сотрудников по более чем 40 специальностям

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ отмечает пятилетие с момента открытия, за это время курсы и мастер-классы посетили более 1,5 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"С 2018 года курсы, мастер-классы, вебинары и другие мероприятия комплекса посетили больше 1,5 млн человек. Здесь москвичи осваивают новые специальности, повышают квалификацию, приобретают различные навыки. Отдельное направление профориентации есть для детей и подростков", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что за разработку образовательных программ отвечают методисты комплекса и преподаватели. Множество направлений курируют профильные компании и учебные центры, в том числе в сфере информационных технологий, гастрономии, строительства, обслуживания станков и автомобилей. Все они направлены на подготовку высококвалифицированных специалистов.

Участники программ "Технограда" не только получают знания, но и закрепляют их на практике. Для этого в центре оборудованы мастерские, в которых есть современные станки, приборы, электроника. Например, один из самых мощных в стране фотограмметрических сканеров, профессиональная ТВ-студия, электронный микроскоп и многое другое.

"Техноград" появился благодаря запросу работодателей на новый подход в подготовке кадров. Сегодня комплекс позволяет обучить сотрудников по более чем 40 специальностям, в том числе по рабочим профессиям. Построение материала основано на модульной системе, а все образовательные мероприятия рассчитаны на получение и отработку навыков в быстрые сроки", - добавил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Обучение в "Технограде" проходит по четырем направлениям: креативные индустрии, инновации, комфортная городская среда и личностное развитие. Образовательные программы корректируют и дополняют с учетом актуальных тенденций на рынке труда, поскольку эксперты комплекса поддерживают обратную связь с потенциальными работодателями. Занятия проходят по тем направлениям, где предприниматели отмечают нехватку специалистов с актуальными навыками.