Свыше 70% опрошенных россиян поддержали идею бесплатного питания для всех школьников

По действующем нормам таким правом обладают только учащиеся начальных классов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 70% россиян поддерживают идею предоставления бесплатного горячего питания для школьников всех возрастов, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса аналитического центра университета "Синергия". В исследовании приняли участие 5 тыс. родителей школьников из всех регионов РФ.

В августе группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР совместно с сенаторами Еленой Афанасьевой и Вадимом Деньгиным внесла на рассмотрение палаты законопроект об обеспечении бесплатным горячим питанием всех школьников. Изменения вносятся в закон "Об образовании в РФ". Согласно действующем нормам правом на бесплатное горячее питание не менее одного раза в день обладают только школьники начальных классов. Авторы предлагают распространить данную норму на учащихся основного и среднего общего образования.

"73% граждан России поддерживают идею о предоставлении бесплатного горячего питания всем школьникам вне зависимости от возраста и критериев нуждаемости их семей. Против этого нововведения выступили 8% россиян, еще 19% отнеслись к нему нейтрально", - говорится в сообщении.

По мнению 46% респондентов, которые позитивно или нейтрально относятся к данной идее, предоставление бесплатного питания всем школьникам позитивно отразится на их самочувствии, повысит уровень энергии и, как следствие, улучшит успеваемость. По мнению 32% россиян, это станет значимой поддержкой для родителей в условиях растущей инфляции, а с точки зрения 22% - сгладит материальное неравенство среди учеников.

По мнению 38% россиян, не поддержавших инициативу, она может стать слишком обременительной для бюджета, 35% считают, что это может привести к снижению качества питания.

На данный момент более половины россиян (51%) считает, что качество школьного питания находится на высоком уровне, 42% дали ему среднюю оценку, 7% - низкую.