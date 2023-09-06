Российские путешественники, чье судно потопили акулы, планируют продолжить кругосветку

По словам начальника берегового штаба экспедиции Юлии Калюжной, на организацию возобновления экспедиции может понадобиться месяц-полтора

ТОМСК, 6 сентября. /ТАСС/. Российские путешественники Станислав Березкин и Евгений Ковалевский, чей катамаран потерпел крушение из-за нападений акул, намерены продолжить кругосветную экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей". Об этом ТАСС сообщила начальник берегового штаба экспедиции, исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества (ТО РГО) Юлия Калюжная.

Ранее сотрудники Австралийского управления безопасности на море спасли двух россиян и гражданина Франции в Коралловом море, их катамаран начал тонуть из-за нападения акул. Экипаж катамарана совершал кругосветное путешествие в рамках международного проекта ТО РГО. Путешественники не пострадали, однако катамаран пришлось оставить в океане.

"Мы будем продолжать экспедицию. Я сейчас срочно вылетаю в Австралию. Мы должны будем решить ряд вопросов, в том числе как мы будем ее продолжать. У нас остались заготовки бандан, календарик, карты, лекарство - все это нужно довезти. Так и планировалось, сейчас просто это нужно будет в спешном порядке организовать. Пока планы такие, что руки не опускаем, несмотря на потерю катамарана, но тем не менее дух победителей остается. Двигаемся дальше", - сказала Калюжная.

По ее словам, на организацию возобновления экспедиции может понадобиться месяц-полтора.

О кругосветке

Станислав Березкин (Новосибирск) и Евгений Ковалевский (Томск) начали свою экспедицию "По пути русских кругосветных мореплавателей", проходящую под эгидой РГО, 1 июля 2021 года в Санкт-Петербурге. Она проходит по тем же маршрутам, которыми когда-то следовали Иван Крузенштерн, Федор Литке и Фаддей Беллинсгаузен. Общая протяженность маршрута - около 35 тыс. морских миль.

Это уже второе крушение в истории экспедиции. Первое произошло 28 февраля - путешественники начали пересекать Тихий океан, где потерпели крушение и потеряли тримаран. Для продолжения экспедиции они использовали другое, но при этом похожее судно - парусный надувной катамаран, который был сконструирован тем же человеком, что и тримаран. Новое судно безвозмездно предоставила компания Tion.