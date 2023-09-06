АСИ указало на необходимость учитывать мнение жителей при разработке программ соцразвития

По словам гендиректора агентства Светланы Чупшевой, организация разработала Единый социальный стандарт, который направлен на повышение удовлетворенности жителей качеством социальных услуг

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Программы социального развития регионов России, разработанные с учетом мнения жителей, позволят сформировать единый подход к преодолению различных жизненных ситуаций. Такое мнение высказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

"Мы все с вами ежегодно слушаем послание президента РФ Федеральному собранию, где президент большую часть своего выступления уделяет мерам по повышению благополучия наших граждан, по развитию социальной сферы, поддержке людей в самых разных жизненных ситуациях. Хотелось бы, чтобы на региональном уровне такие стратегии социального развития, такая приоритизация была согласована с жителями и была публично озвучена для того, чтобы сформировать общее видение задач, которые в том или ином регионе мы видим в социальной сфере", - сказала она.

Чупшева отметила, что АСИ разработало Единый социальный стандарт, который направлен на повышение удовлетворенности жителей качеством социальных услуг. По ее словам, проект внедряется в 61 регионе. "Мы в стандарт закладываем стандарт дружелюбной организации в социальной сфере. Это касается образовательных, медицинских, социальных учреждений. Здесь тоже вопросы не про инфраструктуру, а про маршрутизацию, коммуникацию и вовлечение <…> в формирование комфортного и дружелюбного пространства", - пояснила она.

Чупшева добавила, что платформа социальной помощи, которая объединит негосударственные сервисы, необходимые людям в трудных жизненных ситуациях, может быть разработана в России. На платформе планируется разместить сервисы, которые помогут в таких ситуациях, как выход на пенсию, возвращение с СВО, воспитание особенных детей. "Вместе с Минцифры РФ и компанией "ВКонтакте", Сбером <…> обсуждаем платформу помощи, которая бы объединила негосударственные ресурсы: ресурсы бизнеса, НКО, благотворительных фондов, достроив те сервисы и услуги, которые сегодня предоставляются государством, вокруг человека и вокруг его жизненной ситуации. <…> Вместе с некоммерческими организациями, фондами, экспертами это точно можно решить, и с этими рисками можно работать", - пояснила она.

Ранее на Форуме социальных инициатив регионов Чупшева сообщала о том, что агентство и власти субъектов России выстраивают инфраструктуру, которая позволяет работать с конкретными жизненными ситуациями. По ее словам, выделено 52 ситуации.

Единый социальный стандарт - комплекс управленческих решений, направленных на повышение удовлетворенности жителей качеством социальных услуг. Документ включает 13 пунктов, в том числе создание в регионе навигатора по мерам поддержки и института региональных сервисных уполномоченных. Стандарт является частью Национальной социальной инициативы, которую АСИ по поручению президента России Владимира Путина реализует по всей стране.