ООН прогнозирует, что голод может затронуть 8% населения Земли к 2030 году

Сегодня этот показатель составляет 3%, заявил директор информационного центра организации в Москве Владимир Кузнецов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Ситуация с продовольственной безопасностью может ухудшиться к 2030 году, тогда с голодом столкнется 8% населения планеты, сегодня этот показатель составляет 3%. Об этом заявил директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов в ходе круглого стола дискуссионного клуба Ecumene, посвященного вопросам продовольственной безопасности.

"Всемирная организация прогнозирует, к сожалению, на настоящий момент ухудшение ситуации к 2030 году, когда с голодом может столкнуться около 8% населения, при том, что сейчас эта цифра составляет около 3%", - отметил он.

По словам Кузнецова, сегодня мир "находится на переломном моменте" в вопросе достижения целей устойчивого развития. Вместе с тем ООН не может констатировать, что по соответствующим программам удается выйти на показатели, запланированные для достижения к 2030 году. "Даже по некоторым из них наблюдается откат", - подчеркнул Кузнецов. Он добавил, что "нищета, голод и неравенство растут вопреки целям, поставленным в повестке дня в области устойчивого развития".