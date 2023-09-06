В российских вузах обучаются менее 1% студентов с ОВЗ

Для увеличения числа студентов с особенностями здоровья необходимо развивать доступную среду, отметила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Порядка 34 тыс. студентов с ограниченными возможностями здоровья, или менее 1% от общего числа студентов, обучаются в российских вузах. Для увеличения числа студентов необходимо развивать доступную среду для людей со всеми физическими особенностями, сказала замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова на открытии III Международных инклюзивных творческих игр в Липецке.

"Только 34 тыс. студентов [с ограниченными возможностями здоровья] у нас обучаются в вузах, это, конечно, меньше 1%. Поэтому мы понимаем, что нам есть куда двигаться, над чем работать, создавать возможности, доступную среду - причем, для всех нозологий", - сказала она.

Петрова добавила, что создана сеть из 21 ресурсного учебно-методического центра по обучению людей с ограниченными возможностями здоровья, объединяющая 600 учебных заведений, что недостаточно. Она поддержала создание специальной научной площадки.

По словам зампредседателя Госдумы Анны Кузнецовой, в России более 7,5% населения имеют инвалидность. "Мы предлагаем создание специальной научной площадки, где шла бы разработка, апробация и внедрение средств реабилитации, а также осуществление точных научных рекомендаций на основании самых передовых разработок реабилитологов <...> ", - отметила Кузнецова.

Как сказала директор общественного объединения "Союз всероссийских и ведущих организаций инвалидов АбиАрт" Наталья Крель, на III международных инклюзивных играх под эгидой Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства социальной сферы стартовал федеральный проект - всероссийский мониторинг уровня владения чтения и письма по Брайлю у людей с инвалидностью по зрению. Президент благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" Юрий Плехов добавил, люди с проблемами зрения только с помощью знания шрифта Брайля могут обучаться в полном объеме, в частности создан дисплей со шрифтом Брайля, который позволит получать новые знания детям, подросткам и молодежи. Плехов сказал, что фонд готов предоставить Липецкой области гранты на создание доступной среды для людей с проблемами зрения: тифлокомментирование в театрах, тактильные выставки в музеях и так далее.

В среду в Липецке открылись III Международные инклюзивные творческие игры - состязания в области высших достижений в культуре и искусстве среди победителей региональных фестивалей России и стран мира из числа людей с инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов. Игры пройдут до 10 сентября, в них принимают участие более 3 тыс. человек из порядка 80 регионов России и 19 стран, для помощи в проведении игр подготовлено порядка 1 тыс. волонтеров.