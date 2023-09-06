Талисман колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ представят 9 сентября

Талисманом стал солнечный зайчик Лучик

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" 9 сентября представит официальный талисман площадки. Им стал солнечный зайчик Лучик, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аттракциона.

"9 сентября в 13:00 "Солнце Москвы" приглашает на презентацию официального талисмана крупнейшего в Европе колеса обозрения. Главного героя зовут Лучик - это милый солнечный зайчик, который был выбран символом "Солнца Москвы" в ходе народного голосования. Познакомиться и сфотографироваться с Лучиком смогут все желающие на центральной площади уже в эту субботу", - сказали в пресс-службе.

У талисмана своя история, образ, характер и любимые занятия. По легенде зайчик появился в кабине колеса обозрения на высоте 140 м в результате отражения солнечных лучей. Отсюда родилось и имя талисмана - Лучик.

В пресс-службе напомнили, что образ талисмана аттракциона выбрали пользователи социальных сетей. Конкурс проходил в два этапа в официальных аккаунтах "Солнца Москвы". Сначала участники отправляли свои варианты - за две недели на конкурс поступило более 200 идей. На втором этапе конкурса пользователи выбирали уже из шести номинантов: солнышко, жираф, солнечный зайчик, медведь-добряк, рыжий львенок и двойняшки. Всего проголосовали более 1 тыс. человек, 60% - за солнечного зайчика.

"10 сентября 2023 года в календаре "Солнца Москвы" особенная дата: крупнейшему в Европе колесу обозрения исполняется один год. Большая программа мероприятий ко дню рождения состоится 16 и 17 сентября. К празднику мы приурочили презентацию официального талисмана - солнечного зайчика Лучика. Яркий шустрый зверек станет вашим проводником и гидом по мини-городу "Солнце Москвы", - процитировали в тексте заместителя гендиректора по маркетинговым коммуникация и PR площадки Екатерину Башкирову.