Слуцкий предложит кабмину применять архангельскую программу "Поезд здоровья" по всей РФ

Лучший региональный опыт нужно быстро распространять по стране, отметил лидер ЛДПР

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутаты Госдумы от фракции либерал-демократов осенью предложат правительству РФ включить архангельскую программу "Поезд здоровья" в национальный проект "Здоровье" и применять ее на всей территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Поезд здоровья" движется по Архангельской области уже третье лето подряд. В этом году помощь в рамках программы получили почти 12 тыс. человек в 97 селах, деревнях и городках области. Это обошлось региональному бюджету в 10 млн рублей - вполне вменяемая сумма. Я убежден, что лучший региональный опыт нужно быстро распространять по стране", - заявил Слуцкий на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

"Будем предлагать правительству включить программу "Поезд здоровья" в национальный проект "Здоровье" и применять ее везде, где есть труднодоступные населенные пункты, в том числе и в зимний период", - сказал Слуцкий, которого цитирует пресс-служба ЛДПР.

По его словам, депутаты Госдумы от фракции либерал-демократов подготовят соответствующие предложения в проект бюджета на 2024 год, чтобы финансирование программы осуществлялось на федеральном уровне.

Акция "Поезд здоровья" регионального проекта "Здоровое Поморье" впервые состоялась в 2020 году. В составе такого поезда медицинские работники выезжают на отдаленные территории Поморья, чтобы сделать медпомощь ближе и доступнее для людей. В "Поезде здоровья" пациентов принимают терапевт, акушер-гинеколог и другие узкие специалисты, а также берут анализы, делают УЗИ и другие исследования.