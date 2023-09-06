В Калининграде с 1 октября начнется прием заявок на участие в Кантовском конгрессе

Мероприятие пройдет в родном городе Иммануила Канта с 22 по 24 апреля 2024 года

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие в международном Кантовском конгрессе в Калининграде начнется 1 октября текущего года. Мероприятие пройдет в родном городе Иммануила Канта с 22 по 24 апреля 2024 года, сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

"Прием заявок на международный Кантовский конгресс стартует 1 октября 2023 года. Организаторами мероприятия выступят Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и правительство Калининградской области. Оператор конгресса - Балтийский федеральный университет имени И. Канта (БФУ)", - говорится в сообщении.

Россия организует это грандиозное мероприятие к 300-летию философа, которого можно отчасти назвать и нашим соотечественником - Кант принял российское подданство в январе 1758 года и, по легенде, до конца своих дней так от него и не отрекся, отмечается в сообщении пресс-службы. Учение Канта в области гносеологии и моральной философии обладает вневременным значением, занимая признанное место в интеллектуальной сокровищнице человечества. Современны и некоторые его выводы в части политической философии. Например, тезис о нелегитимности колониального господства или внеправовой сути рабовладельческого порядка, установившегося в Новом Свете после открытия Америки европейцами.

Кантовский конгресс станет центральным событием празднования 300-летия со дня рождения философа, отметил вице-премьер, председатель оргкомитета по подготовке и празднованию 300-летия Канта Дмитрий Чернышенко. "По указу президента России Владимира Путина в 2024 году отмечается 300-летие со дня рождения Иммануила Канта. Его центральное событие - международный Кантовский конгресс. Мы приглашаем к участию представителей широкого научного сообщества. Россия была и остается гостеприимной страной, способной организовать международное мероприятие на самом высоком уровне", - привели в пресс-службе его слова.

Интеллектуальные поиски Канта были обращены к защите традиционных ценностей, классической этики, морали и христианской веры. "Сегодня во многих странах Запада творчество Канта, как и многие другие философские достижения, отрицается под выдуманными предлогами - в угоду политической конъюнктуре, радикальной "повестке". В то же время наша страна остается защитником подлинных ценностей цивилизации, и эта позиция встречает поддержку мирового большинства", - отметил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, слова которого приводятся в сообщении.

О философе

Кант родился в 1724 году в Кенигсберге в небогатой семье ремесленника. Он окончил престижную гимназию Фридрихс-Коллегиум и в 1740 году поступил в Кенигсбергский университет. С 1755 года после получения докторской степени Кант в течение 40 лет преподавал в университете. Он скончался 12 февраля 1804 года, похоронен у Кафедрального собора в Калининграде. Имя философа носит Балтийский федеральный университет.

"Мы испытываем глубокое уважение к тому наследию, которое оставил патрон нашего университета - профессор Кант. Его идеи оказали влияние на науку, культуру, педагогику, стали основой международного права. Последние несколько лет вуз формировал очень важный для России и партнеров международный тренд внимания к философии будущего - к осмыслению его нового образа, своей жизни, жизненно-образовательного маршрута, вклада в развитие страны и мировой цивилизации. Подготовка и проведение юбилейных мероприятий укрепит авторитет российской науки, а также повысит интерес иностранных ученых к работе в России", - сказал ректор БФУ Александр Федоров.