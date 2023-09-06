Участники конкурса "Научная Вселенная" предпочитают "цифру", экологию и новую медицину

Студенты и школьники, принимавшие участие во всероссийском конкурсе, чаще всего выбирали тестирование на тему "Цифровые технологии"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Студенты и школьники - участники всероссийского мультиформатного конкурса "Научная Вселенная" отдали предпочтение таким направлениям, как цифровые технологии, экология и климат, а также новая медицина. Как сообщили в оргкомитете конкурса, эти три трека из семи существующих выбрали 21%, 17% и 15% участников соответственно.

"Самым популярным треком среди участников конкурса стали "Цифровые технологии". Трек посвящен переходу к роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, а также созданию систем обработки больших объемов данных, машинному обучению и искусственному интеллекту. В рамках "Научной Вселенной" направление "Цифровые технологии" выбрал 21% участников: из них 54% - это студенты, 46% - школьники", - отметили в оргкомитете.

На втором месте - трек "Климат и экология", посвященный эффективному взаимодействию человека, природы и технологий. 17% участников прошли тестирование по этому направлению: из них 63% - это студенты, 37% - школьники. Еще одним востребованным треком стала "Новая медицина". 15% участников предложили свои идеи в рамках данного направления: из них 58% - это студенты, 42% - школьники. Трек посвящен переходу к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения.

"Полагаю, что опыт, полученный участниками проекта на уже прошедших и предстоящих этапах конкурса, станет для них платформой для будущей успешной деятельности в науке и технологиях", - отметил наставник трека "Цифровые технологии", руководитель научной группы Российского квантового центра "Квантовые информационные технологии", руководитель лаборатории теории квантовых коммуникаций НИТУ МИСИС Алексей Федоров, чьи слова приводит оргкомитет.

Основной этап конкурса "Научная Вселенная" в виде тестирования в онлайн-формате в настоящее время завершился, в нем приняли участие более 300 тыс. студентов и школьников. Теперь начинается более ответственный этап, для участия в котором по результатам тестирования отобраны 100 человек. Из них 13 сентября семь молодых ученых - лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций - выберут 14 полуфиналистов и станут их наставниками, помогая вести конкретные проекты, пояснили в оргкомитете. К началу октября организаторы надеются "выйти на финал", который будет проходить в очном формате. Победитель каждого трека отправится в поездку на профильный научно-технологический объект компании-партнера конкурса. Партнерами выступили Росатом, Ростех, Курчатовский институт, Российский квантовый центр, "Норникель", BIOCAD, QApp, "Артген биотех". Организатор конкурса - АНО "Большая культура".