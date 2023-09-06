Двое жителей Чувашии получили условные сроки за организацию незаконной миграции

Прокуратура также подготовила иски в суд о признании недействительными сертификатов, выданных мигрантам

ЧЕБОКСАРЫ, 6 сентября. /ТАСС/. Московский районный суд города Чебоксары приговорил двух местных жителей к условным срокам за фальсификацию результатов экзаменов по русскому языку у более 280 иностранцев. Они признаны виновными в организации незаконной миграции, говорится в сообщении, распространенном УФСБ по Чувашии.

"Московский районный суд города Чебоксары признал двух местных жителей виновными в организации незаконной миграции (п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и использовании поддельных документов с целью облегчить совершение преступления (ч. 4 ст. 327 УК РФ). Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года", - отмечается в сообщении.

По информации Управления ФСБ по региону, с марта по август 2022 года в центре тестирования Чебоксар фигуранты за денежное вознаграждение сфальсифицировали результаты сдачи экзаменов на знание русского языка, истории и основ законодательства России у 281 иностранца. "Выданные образовательные сертификаты в дальнейшем позволили иностранным гражданам получить разрешительные документы на проживание и работу на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

При этом осужденные использовали заведомо подложные копии дипломов о высшем образовании для заключения договора с одним из вузов о наделении их полномочиями принимать экзамены у иностранных граждан. Прокуратура подготовила иски в суд о признании недействительными сертификатов, выданных мигрантам. По информации УФСБ, в последующем МВД по Чувашии будет решаться вопрос об аннулировании разрешительных документов.