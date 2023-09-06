Суд запретил Квачкову участвовать в массовых мероприятиях

Полковнику ГРУ в отставке также необходимо раз в месяц регистрироваться в полиции по месту проживания до погашения судимости

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил административный иск полиции и запретил полковнику ГРУ в отставке Владимиру Квачкову посещать и учавствовать в массовых мероприятиях. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, ему также необходимо один раз в месяц регистрироваться в полиции по месту проживания до погашения судимости.

"Суд удовлетворил административный иск об установлении административного надзора в отношении Квачкова Владимира Васильевича до срока погашения им судимости - 19 февраля 2029 года - с применением следующих ограничений: обязательная явка в отдел МВД России для регистрации один раз в месяц и запрет на посещение мест проведения массовых мероприятий и участие в них", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, решение не вступило в силу и может быть обжаловано.