Крым за лето принял по льготным путевкам 55,4 тыс. детей

Всего летом работали более 30 детских лагерей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 55 тыс. детей отдохнули в Республике Крым по льготным путевкам за время летних каникул, сообщили ТАСС в министерстве образования, науки и молодежи республики.

"За время летних каникул в загородных лагерях Республики Крым по льготным путевкам отдохнули 55,4 тыс. детей. В частности, из Запорожской области регион принял 4 358 детей, из Херсонской - 727, из Донецкой и Луганской народных республик - 2 740 и 1 688 детей соответственно. Также 1 432 ребенка приехали из Белгородской области", - сказали в пресс-службе.

Среди детей из самой Республики Крым за лето по льготным путевкам отдохнули 20,3 тыс. человек. Всего летом работали более 30 детских лагерей.

В начале июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что региональное правительство организует летний отдых для детей из атакованных Вооруженными силами Украины Шебекинского и Грайворонского округов в Белгородской области. Изначально предполагалось принять на отдых до 1 тыс. детей, однако Аксенов подчеркнул, что при свободных местах Крым также предоставит их детям из Белгородской области.