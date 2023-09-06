В Анапе запретили плавание на катамаранах и надувных матрасах из-за непогоды

На черноморском побережье ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, а в отдельных районах могут пройти ливни в сочетании с грозой

КРАСНОДАР, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Анапы ввели запрет на использование надувных плавсредств и катамаранов в Черном море в связи с усилением ветра. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии Анапы.

"В связи с усилением отжимного северо-восточного ветра использование надувных плавательных средств и катамаранов запрещено. Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным официального канала Гидрометцентра Краснодарского края, на черноморском побережье ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах могут пройти ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 15-22 м/с. До конца среды в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.