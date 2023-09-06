Патриарх надеется, что русские и украинцы вновь объединятся у святынь Москвы и Киева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что страна вступила в "годину испытаний"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил надежду, что верующие России и Украины как один народ вновь смогут "объединяться и у святынь Москвы, и у святынь Киева" после прекращения нынешней "безумной вражды". Об этом патриарх сказал в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

"Сегодня Отечество наше вступило в тяжелую годину, годину испытаний. Враг рода человеческого, да и враг Руси, привел состояние дел к такому кошмару, что снова брат подымает вражду на брата, пресекаются органически единые связи между севером и югом России - между современной Российской Федерацией и Украиной. Но как же не печаловаться об этом и не просить у Господа остановить это безумие, остановить эту вражду!" - сказал патриарх.

Он выразил надежду, что "единый народ" в России и на Украине вновь сможет единомысленно прославлять Бога и его святых угодников, из которых одним из наиболее важных для соотечественников является святитель Петр, митрополит Киевский, Московский и всея Руси (ок. 1260 - 1326).

"Его молитвами будем просить, чтобы сохранилась земля наша Русская в единстве, в духовной силе, в единомыслии, чтобы церковь наша сумела преодолеть расколы и разделения, порожденные политическими разномыслиями и конфликтами, и чтобы народ наш вновь мог объединяться и у святынь Москвы, и у святынь Киева, принося Господу благодарение за тот удивительный и спасительный исторический путь, которым прошла наша церковь и который во многом укрепил и духовные ценности в жизни всего нашего народа", - добавил патриарх.

Святитель Петр, митрополит Киевский, а впоследствии - Московский и всея Руси, возглавил церковь после того, как в 1305 году умер митрополит Киевский Максим, перенесший престол Киевского митрополита во Владимир из-за опасности набегов кочевников. Митрополит Петр в 1325 году перенес свою резиденцию в Москву по просьбе великого князя Иоанна Калиты и стал первым из митрополитов Киевских и всея Руси, постоянно пребывавшим в Москве. В Москве он основал Высоко-Петровский монастырь. Мощи святителя Петра были погребены в Успенском соборе Кремля.