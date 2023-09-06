Верховный суд РФ счел незаконным взыскание с продавца тройной цены за неисправный iPhone

Житель Краснодара приобрел iPhone примерно за 85 тыс. рублей, но устройство оказалось неисправным, что покупатель установил с помощью экспертизы и направил продавцу претензию с требованием возврата товара

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ счел незаконным взыскание в "Сети Связной" в пользу покупателя тройной цены за сломанный iPhone. Это следует из материалов дела, опубликованных на официальном сайте суда.

"Отменяя решение суда в части взыскания неустоек и штрафа и отказывая в удовлетворении требований об их взыскании, суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив доказательства, признал установленным, что ответчик был лишен возможности удовлетворить требования истца в добровольном порядке ввиду ненадлежащего обращения последнего с претензией", - говорится в решении суда.

Из материалов дела следует, что житель Краснодара приобрел в "Сети Связной" iPhone примерно за 85 тыс. рублей, но устройство оказалось неисправным, что покупатель установил с помощью экспертизы и направил продавцу претензию с требованием возврата товара. В судебном решении отмечается, что продавец не выполнил требование покупателя, вслед за чем был направлен иск в суд, в котором покупатель требовал вернуть деньги, уплаченные за телефон, а также более 1 млн рублей в качестве неустойки и еще около 40 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, взыскав в продавца стоимость телефона и неустойки в размере 200% от цены изделия. "Сеть Связной" не согласилась с таким решением и успешно обжаловала его. По решению вышестоящих инстанций, компенсация была сокращена до цены телефона, расходы на судебные иски и моральный ущерб - в размере 1 тыс. рублей.

Покупатель не согласился с сокращением выплат и подал жалобу в Верховный суд, который, исследовав материалы дела, счел, что выплата неустоек в двойном размере от цены сломанного iPhone незаконна. "Несогласие заявителя с оценкой судом апелляционной инстанции доказательств и с установленными им обстоятельствами сами по себе не могут служить основанием для пересмотра вступивших в силу судебных постановлений в кассационном порядке", - говорится в судебном решении.

Решение Верховного суда является окончательным в деле.