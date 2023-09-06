В Ханты-Мансийске приостановили работу ТЦ "Авангард"

Причиной стали нарушения, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, которые выявили во время проверки пожарной безопасности

ТАСС, 6 сентября. Судебные приставы приостановили работу торгового центра "Авангард" в Ханты-Мансийске. Причиной стали нарушения, представляющие угрозу для жизни и здоровья людей, которые выявили во время проверки пожарной безопасности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ФССП по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"Судебным приставам Ханты-Мансийска УФССП России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре поступил лист немедленного исполнения о приостановлении деятельности торгового центра "Авангард", который расположен в окружной столице. Решение о приостановлении деятельности пятиэтажного ТЦ принято Ханты-Мансийским городским судом в рамках рассмотрения материалов о многочисленных нарушениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья горожан, выявленных в ходе проверки на соответствие пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Суд указал, что запретить эксплуатацию необходимо до устранения собственником здания всех нарушений. "Деятельность "Авангарда" и всех находящихся в нем торговых помещений приостановлена на неопределенный срок. ТЦ возобновит свою работу сразу после того, как организация устранит все выявленные нарушения законодательства", - добавили в управлении ФССП.