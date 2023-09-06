В Москве открыли станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что теперь время пути от "Делового центра" до аэропорта составит 40 минут

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке "Рассказовка - Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена.

"Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 км тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две - "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны - 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт", - сказал Собянин.

Мэр сообщил, что на Солнцевской линии проживает около 1,5 млн человек, строительство было трудным, но люди в ней нуждались.

Собянин поблагодарил тех, кто участвовал в строительстве, и поздравил с открытием станций. Он пообщался с сотрудниками компаний "Россия" и "Победа" и отметил, что теперь, чтобы добраться от "Делового центра" до аэропорта, потребуется всего 40 минут на метро. Также мэр сообщил, что на этой неделе запустят МЦД-4.

По материалам мэрии, продление Солнцевской линии метро от "Рассказовки" до Внуково улучшило транспортное обслуживание около 350 тыс. пассажиров, благодаря этому в день они сэкономят до 60 минут в дороге. Теперь время в пути из московского аэропорта Внуково в город сократится почти вдвое. Получится разгрузить автомагистрали: Киевское до 5% и Боровское шоссе до 12%, а станции "Рассказовка" Солнцевской линии до 25% и "Саларьево" Сокольнической линии до 15%.

О проделанной работе

Строительство участка Солнцевской линии метро начали в октябре 2019 года и завершили в сентябре 2023 года.

Станция "Пыхтино" расположена в поселении Внуковское. Главной темой в оформлении стала авиация, так как станция находится рядом с аэропортом и улицами, носящими имена российских летчиков и авиаконструкторов. Ожидается, что около 11 тыс. человек в сутки будут пользоваться "Пыхтино". Прогнозируется, что к 2030 году пассажиропоток вырастет в два раза - до 22 тыс.

Станция "Аэропорт Внуково" является частью инфраструктуры аэропорта Внуково имени Туполева. На станции есть выходы в терминал А аэропорта, подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Планируется, что станцией будут пользоваться более 22 тыс. человек в сутки. К 2030 году пассажиропоток должен вырасти до 31 тыс. человек в сутки.