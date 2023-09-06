В Геническе открыли новый МФЦ, построенный с участием Адыгеи

Работы на объекте были завершены за 100 дней

ГЕНИЧЕСК, 6 сентября. /ТАСС/. Церемония открытия нового здания МФЦ прошла в Геническе, в строительстве принимал участие регион-шеф Адыгея, передает корреспондент ТАСС.

Работы на объекте были завершены за 100 дней. Строители благоустроили территорию у здания: сделали дорожки, детскую площадку, поставили лавочки, запустили фонтан. Состоялся небольшой концерт с оркестром. У МФЦ собрались десятки жителей. Пришли и представители властей - врио губернатора Владимир Сальдо, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, сенатор от Херсонской области Константин Басюк.

"Сделано великое дело, и это дело улучшит процесс оказания услуг, которые ждут наши сограждане и земляки, - сказал Сальдо. - <…> МФЦ, который вводится сегодня в эксплуатацию, естественно, отвечает всем нормам и требованиям нашего времени. Всем тем, кто принимал участие в строительстве и запуске объектов, огромное спасибо". Сальдо уточнил, что сотрудники МФЦ проработали в тестовом режиме уже несколько дней, за это время они приняли более 1 тыс. человек. "Такого рода центры планируется создать во всех муниципальных образованиях нашей области", - добавил он.

А Басюк отметил, что открытие МФЦ - это один из важных шагов по пути интеграции региона в Россию.