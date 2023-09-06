6 сентября, 10:36

Почти 2 тыс. детей с инвалидностью из Подмосковья отдохнули в санаториях этим летом

До конца года оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Московской области, получат в общей сложности 4 тыс. детей с инвалидностью

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Около 2 тыс. детей с инвалидностью, проживающих в Московской области, прошедшим летом получили путевки на санаторно-курортное лечение. Всего до конца года в санаториях отдохнут около 4 тыс. детей с инвалидностью из региона, об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"За летний период в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением 1 805 детей-инвалидов, а это свыше 3 тыс. путевок, ведь они едут в санаторий в сопровождении родителей. Вместе с тем сезон продолжается и до конца этого года оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Подмосковье, получат в общей сложности 4 тыс. детей-инвалидов", - привели в пресс-службе слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе рассказали, что дети с инвалидностью могут получить путевку в санаторий совершенно бесплатно. Наиболее популярными санаториями на Черноморском побережье в этом году стали "Русь" в Анапе, "Славутич" и "Горный" в Крыму.

В министерстве напомнили, что дети с инвалидностью и сопровождающие их родители могут также оформить бесплатный проезд в санаторий. 

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