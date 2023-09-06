Более 25 тыс. человек уже заявили об участии в конкурсе "Это у нас семейное"

Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Челябинской области

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Более 25 тыс. заявок за первые двое суток поступило на участие в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"На участие в конкурсе уже зарегистрировались более 25 тыс. человек. Конкурсанты представляют 4 340 семей из всех российских регионов и зарубежных стран, где проживают отдельные родственники", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, наибольшее количество заявок поступило из Москвы (2 635 заявок), Московской области (1 522), Санкт-Петербурга (1 125), Краснодарского края (951) и Челябинской области (757).

Вместе с россиянами к конкурсу присоединились их родственники, проживающие в 22 странах: в государствах постсоветского пространства (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан, Украина и Эстония), а также в Колумбии, США и европейских странах, включая Бельгию, Германию, Италию, Норвегию и Францию.

Регистрация участников продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

О конкурсе

Конкурс "Это у нас семейное" состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, завершится он летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при участии общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие". О запуске нового проекта платформы "Россия - страна возможностей" в пятницу сообщил президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Он отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.