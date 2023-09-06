Более 230 тыс. человек в Подмосковье сделали прививку от гриппа

В том числе вакцинацию прошли свыше 50 тыс. детей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Свыше 230 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа с начала прививочной кампании в регионе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Ежегодно осенью проводится масштабная кампания по вакцинации против гриппа. В настоящий момент она является самым надежным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку сделали уже более 230 тыс. человек, в том числе более 50 тыс. детей", - привели в тексте слова первого зампреда регионального правительства Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что сделать прививку можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах. Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Оформить ее можно на региональном портале госуслуг, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.