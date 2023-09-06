Кириенко: турнир "Лига знаний" объединится со "Что? Где? Когда?" и станет международным

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ отметил наличие большого количества желающих участвовать из разных стран мира

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Турнир Российского общества "Знание" объединится с чемпионатом "Что? Где? Когда?" и станет международным. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к финалистам турнира "Лига знаний: школы и колледжи".

"Лига знаний" продолжается, расширяется, у нас сразу несколько событий предстоит дальше. Во-первых, подписано соглашение между "Лигой знаний" и клубом "Что? Где? Когда?". "Лига знаний" объединяется с чемпионатом "Что? Где? Когда?", это ждет вас всех уже на следующий год", - сказал он.

Кроме того, отметил Кириенко, турнир станет международным. "У нас большое количество желающих из разных стран мира, поэтому мы понимаем, что проект "Лига знаний", объединенный с чемпионатом "Что? Где? Когда?", на следующий год точно становится международным", - сказал он.

"Вы знаете, наверное, что по решению президента у нас в марте следующего года в Сочи, в "Сириусе", будет проходить Всемирный фестиваль молодежи, мы уже ждем представителей более 180 стран, 20 тыс. человек со всего мира соберутся на этом фестивале. И у общества "Знание" есть хорошая задумка - провести там самый большой в мировой истории одновременный чемпионат, в котором может принять участие до 10 тыс. человек", - добавил Кириенко.