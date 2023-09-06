В детском саду в Варшаве обнаружили бактерию, вызывающую легионеллез

Случаев инфицирования детей и персонала не зафиксировано

ТАСС, 6 сентября. Бактерия Legionella, вызывающая легионеллез ("болезнь легионеров"), была обнаружена в одном из детских садов Варшавы. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

"Проведенные анализы воды на наличие в ней бактерии Legionella дали положительный результат", - сообщило порталу руководство детского учреждения.

Санитарная инспекция польской столицы взяла ситуацию под контроль. Сообщается, что система водоснабжения учреждения будет прогрета до 70 градусов по Цельсию (при этой температуре бактерия гибнет), размонтирована, а затем продезинфицирована. Случаев инфицирования детей и персонала детского сада не зафиксировано.

По последним данным польского Минздрава, от легионеллеза в стране умер уже 121 человек, еще 166 инфицированных находятся в больницах. Эпицентром вспышки заболевания стал город Жешув - столица Подкарпатского воеводства. Первый случай заболевания там был выявлен 17 августа.

Легионеллез ("болезнь легионеров") - острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами из рода Legionella. Характерные симптомы: выраженная лихорадка, общая интоксикация, поражение легких и центральной нервной системы, а также органов пищеварения. Название заболевания связано со вспышкой 1976 году в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона тяжелого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. Во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончались.