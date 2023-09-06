В Москве ко Дню города обновили цветники

Самые большие цветники оформлены на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Столичные цветники обновили ко Дню города. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Красивые, яркие цветники - важный элемент комфортной городской среды, ежегодно высаживаем в столице несколько десятков миллионов цветов. В этом году общая площадь клумб составила 880 тыс. кв. м, всего поэтапно высадили более 56 млн различных растений. Ко Дню города, который будет отмечаться в Москве в предстоящие выходные, обновили цветники: прорыхлили землю, провели прополку, убрали пожелтевшие соцветия и высадили дополнительную рассаду", - сказал Бирюков.

Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства (КГХ), самые большие и красивые цветники оформлены на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе.

"Городские клумбы украшают более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений столичные цветники радуют москвичей и гостей города до поздней осени", - заключили в КГХ.